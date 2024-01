Tod von Frank Farian (†82): So trauert die Welt um den "Milli Vanilli"- und "Boney M."-Produzenten

Miami/Berlin - Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Teilen der Welt ist die Bestürzung groß: Musik-Produzent Frank Farian, der Mann hinter "Milli Vanilli" und "Boney M.", ist im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami verstorben . Nun drücken seine Fans, Kollegen und Wegbereiter ihre Trauer aus.

Frank Farian wurde 82 Jahre alt. (Archivbild) © dpa/Karlheinz Schindler

Als einer der Ersten meldete Fabrice Morvan, ein Teil des legendären Discopop-Duos Milli Vanilli, sich zu Wort.

"Seine Musik wird weiterleben", sagte "Fab" am heutigen Dienstag laut einer Mitteilung der Film-Crew von "Girl You Know It's True". "Wir können niemals das Glück und die Freude verleugnen, die [er] in diese Welt gebracht hat."

Auch der Regisseur des Films, in dem Matthias Schweighöfer (42) Farian spielt, Simon Verhoeven, trauerte: "Frank hat unseren Film von Anfang an unterstützt, obwohl mein Drehbuch ihn durchaus kritisch dargestellt hat - und dafür werde ich ihm immer dankbar sein." Der Film war rund einen Monat vor Farians Ableben in die Kinos gekommen.

Thomas Anders (60) erinnerte sich im Interview mit dem Radiosender RPR1 indes an Farians Liebe zur Musik. "Sein Lebensmittelpunkt war im Grunde die Musik", so Anders. Der Produzent und Sänger habe die Musik gelebt und geliebt.

Auch in seiner früheren Heimat bleibt Frank Farian unvergessen: "Deutschland verliert eine Musiklegende mit stolzen Wurzeln im Saarland", teilte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (47, SPD) mit. "In diesen Stunden sind wir in Gedanken bei Familie und Freunden. Wir werden Frank Farian im Gedächtnis und seine Musik im Ohr behalten."