Vorbote zu neuem Projekt: Clip zeigt Rammstein ohne Pyro und Co. live im Proberaum!

Berlin - So haben Rammstein-Fans die Band selten gesehen: Ein neuer Clip zeigt die Brachial-Rocker ganz privat im Proberaum - und kündigt zugleich ein neues Projekt an!

Rammstein sind bekannt für ihre spektakulären Bühnenshows. Ein neues Video zeigt die Band nun ungewohnt privat. © Malte Krudewig/dpa, Screenshot/Instagram/rammsteinofficial (Bildmontage)

Langsam fährt die Kamera die unverputzten Wände entlang, der Zuschauer ist kurz desorientiert, dann setzen das eingängige Gitarren-Riff und das prägnante Pfeifen des Rammstein-Klassikers "Engel" ein. Die Kamera bewegt sich weiter in Richtung des Proberaums, in dem Schemen von Musikern zu erkennen sind.

Schließlich dämmert dem Zuschauer: Was hier in verwackelten Bildern in Szene gesetzt wird, ist keine x-beliebige Cover-Formation, es ist die Band um Frontmann Till Lindemann (60) höchstselbst, die hier einen ihrer größten Hits performt!

Und das in wahrlich ungewohnter Umgebung: Schließlich kennen und lieben die Fans Rammstein vor allem für ihre opulenten Bühnenshows. Im neuen Video auf Instagram haben die Rocker nun Pyrotechnik und aufwendige Kostüme gegen T-Shirts, Jeans und schlichte schwarze Lederjacke eingetauscht.

Dieser "Back to the Roots"-Ansatz ist kein Zufall. Denn der jetzt veröffentlichte Clip ist ein Vorbote zu einem besonderen Projekt: "'Sehnsucht Anniversary Edition' - coming soon!", schreibt die Band unter dem Video.

Wie es scheint, planen die Berliner eine Neuauflage ihres Klassikers "Sehnsucht", mit dem Rammstein 1997 erstmals in die Top Ten der deutschen Album-Charts einstiegen und endgültig den Durchbruch schafften.

Auch 16 Jahre nach der Veröffentlichung gehören die Singles "Engel" und "Du hast" immer noch zu den beliebtesten Songs bei den Fans.