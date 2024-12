Vorerst letzte Tour: Diese Band verschwindet von der Bildfläche

Hamburg/Nürnberg - Die Pop-Rock-Band Revolverheld ("Halt dich an mir fest") will ab 2026 auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen.

Die Band um Sänger Johannes Strate (44) plant vor der Pause noch eine letzte Tour durchs Land. © Hendrik Schmidt/dpa

Davor plant die Hamburger Gruppe noch eine "20 Jahre Open Airs"-Tour.

Erster Stopp ist am 7. November 2025 in Nürnberg, wie eine Sprecherin mitteilte.

Das vorerst letzte Konzert geht demnach am 21. Dezember in Köln über die Bühne.

"In 20 Jahren von den kleinen Clubs bis in die Arenen, 8 Alben, immer unterwegs! Es fühlt sich komisch an, wenn man das schreibt, aber wir werden ab 2026 eine Pause einlegen", schreibt die Band zu diesem Schritt. "Davor wollen wir die letzten 20 Jahre mit euch aber noch gebührend feiern, mit alten Songs in neuem Gewand, Sommer Open Airs und einer Tour."

Ab 2026 will die Gruppe um Sänger Johannes Strate (44) dann erst mal durchatmen. "Wie lange? Wir werden es sehen."