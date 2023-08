Wacken-Chaos: Einlass auf Gelände gestoppt!

Autos wurden mithilfe eines Traktors auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken durch den Schlamm gezogen. Inzwischen wurde dies allerdings gestoppt. © Daniel Bockwoldt/dpa

"Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht", hieß es am Mittwoch auf der Website des Festivals. Niemand werde mehr auf das Gelände gelassen.

Jegliche weitere Anreise müsse ab sofort gestoppt und abgebrochen werden, teilte das Festival schon am Dienstag mit.

Auch die Abreise vom Festivalgelände sei derzeit "aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und dem daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuweg aktuell nicht möglich".

Inwiefern Programm wie geplant stattfinden kann, scheint noch unklar zu sein. "Derzeit entscheiden wir tagesaktuell gemeinsam mit den örtlichen Behörden, wie wir das Programm bestmöglich gestalten können", heißt es in den Q&As auf der Wacken-Website.

"Für Metalheads, die sich derzeit auf dem Festival befinden, werden wir unser Bestes geben, das Festival wie angekündigt stattfinden zu lassen."

Am Mittwochmorgen meldete sich Wacken Co-Founder Thomas persönlich bei den Metal-Fans auf Instagram mit einem Statement. "Mehr geht nicht, wir kriegen nicht mehr rauf. (...) Ich weiß nicht, was schwerer ist. Die zwei Absagen in der Pandemie, oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, sagen: Ihr könnt nicht mehr kommen."

Kleines Trostpflaster, für alle, die es nicht mehr auf das Gelände geschafft haben: "Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir zu euch", so Thomas weiter.

MagentaMusic streame "as much Inhalt as possible. (...) Damit wir zwar getrennt gucken, aber gemeinsam feiern."