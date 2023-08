Wacken-Chaos: Einlass auf Gelände gestoppt, 50 Prozent der Campingflächen belegt

W:O:A Co-Founder Thomas Jensen wendete sich am Mittwoch persönlich an die W:O:A-Community auf Instagram. © Markus Scholz/dpa

Am Mittwochmorgen meldete sich Wacken Co-Founder Thomas Jensen persönlich bei den Metal-Fans auf Instagram mit einem Statement.

"Mehr geht nicht, wir kriegen nicht mehr rauf. (...) Ich weiß nicht, was schwerer ist. Die zwei Absagen in der Pandemie, oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, sagen: Ihr könnt nicht mehr kommen."

Kleines Trostpflaster, für alle, die es nicht mehr auf das Gelände geschafft haben: "Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir zu euch", so Jensen weiter.

MagentaMusic streame "as much Inhalt as possible. (...) Damit wir zwar getrennt gucken, aber gemeinsam feiern".