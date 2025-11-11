Was darf ChatGPT mit Songtexten tun? Jetzt könnte eine Entscheidung fallen

München - Was darf Künstliche Intelligenz mit urheberrechtlich geschützten Texten machen? Und wer zahlt dafür?

Die Gema zieht für mehrere Künstler in eine juristische Schlacht gegen die "ChatGPT"-Macher. © Sven Hoppe/dpa

Das sind die Grundfragen hinter einer Klage der Verwertungsgesellschaft Gema gegen den ChatGPT-Betreiber OpenAI, in der vor dem Landgericht München heute 10 Uhr eine Entscheidung ansteht.

Konkret dreht sich der Rechtsstreit um die Nutzung von neun Texten teils sehr bekannter Lieder – unter anderem "Atemlos" (Urheberin des Textes ist Kristina Bach), "Männer" von Herbert Grönemeyer, "Über den Wolken" von Reinhard Mey und "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski.

Die Texte wurden zum Training von ChatGPT verwendet und laut Gema auf einfache Anfragen an das System exakt oder zumindest weitgehend identisch wieder ausgegeben.

Die Gesellschaft, die die Urheber gegenüber Nutzern vertritt, sieht dadurch Urheberrechte verletzt. OpenAI bestreitet dies. ChatGPT ist ein Computerprogramm, das mit Hilfe eines Sprachmodells Antworten auf Fragen aller Art gibt.

Die Daten habe man nicht memorisiert, sondern das Programm reflektiere lediglich, was es beim Training gelernt habe. Noch ist nicht klar, ob das Landgericht ein Urteil fällen oder den Fall an den Europäischen Gerichtshof verweisen wird.