Nach CDU-Auftritt: Indie-Band will Song über Claudia Pechstein nicht mehr spielen

Berlin - Mit ihren in Polizeiuniform vorgetragenen Wutbürger-Parolen auf einem CDU-Event hat sich die frühere Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (51) nicht viele Freunde gemacht. Eine Indie-Pop-Band hat nun Konsequenzen gezogen.

Von wegen Lisbeth gründeten sich 2006 am Gymnasium in Berlin-Lankwitz zunächst als Schülerband. © Lenny Rothenberg/Sony Music/dpa

"Und da fährt Claudia Pechstein / Das macht sie schon seit tausend Jahren / Wenn man was liebt, kann's ja nicht schlecht sein" - mit diesen Zeilen beginnt der Song "Auf Eis" der Berliner Band Von wegen Lisbeth.

So wie die Olympionikin auf dem Eis ihre Runden dreht, besingt der Protagonist in dem Lied das vertraute Gefühl, sich ewig im Kreis zu bewegen.

Doch trotz der quasi universellen Thematik wollen Von wegen Lisbeth das Stück in dieser Form künftig nicht mehr spielen. Eine Begründung lieferten die Musiker in einem Post auf Instagram.

"Wir möchten einer Person, die in Polizeiuniform eine Parteitagsrede hält und dabei unter anderem rassistische Ressentiments verbreitet, nun wirklich kein musikalisches Denkmal auf der Bühne bauen", heißt es in dem Statement (Rechtschreibung angepasst). Pechstein werde seit ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit nicht mehr allein als Sportlerin wahrgenommen.

Doch die Indie-Popper haben schon eine Idee: "Da der Song ja vom Schlittschuhfahren handelt und es so gesehen relativ egal ist, welche Person genau da jetzt ihre Runden dreht, haben wir überlegt, ob es für uns eine Möglichkeit sein könnte, den Namen in Zukunft einfach auszutauschen", schreibt die Band weiter.

Dann bittet Von wegen Lisbeth die "Eislauffreaks" unter den Fans noch um Vorschläge für einen möglichen Ersatz.