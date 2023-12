1. FC Köln: Ex-Trainer Steffen Baumgart meldet sich zu Wort - doch er sieht anders aus als zuvor

Steffen Baumgart (51) hat sich nach seinem Ende beim 1. FC Köln äußerlich verändert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/steffenbmgt , Andreas Gora/dpa

Denn der gebürtige Rostocker verschickte via Instagram Weihnachtsgrüße an seine Anhänger. Doch der 51-Jährige sah nicht mehr so aus wie bei seinem Abgang aus der Domstadt.

Stachen in seinem letzten Spiel beim 1. FC Union Berlin noch Vollbart und Basecap heraus, zeigte Baumgart sich nun komplett verändert. Mit einem Stirnband, glattrasiert und einem kleinen Bier in der Hand postete der einstige Erfolgscoach ein Foto aus dem Skiurlaub im österreichischen Saalbach-Hinterglemm. Statt einem ernsten, enttäuschten und müden Blick aufgrund der Ergebniskrise mit Köln zeigte Baumgart auch ein leichtes Lächeln. Dazu schrieb er: "Frohe Weihnachten."

Es war jedoch nicht das einzige Bild, welches der frühere Bundesliga-Angreifer veröffentlichte. So zeigte er sich aufs Bett gequetscht mit seiner Frau, seinen Kindern und den drei Hunden.

Auch dort zu sehen: Baumgart hat seinen Kult-Bart abrasiert und verzichtet jetzt auf Haarwuchs im Gesicht. Die Frage ist natürlich aber, wie lange er diesen Look behält.