20 Jahre nach Hit: Was macht Schnappi heute?

Acht Jahre war Joy damals, als der Song, den ihre Tante Iris Gruttmann komponierte, durch die Decke ging. 25 Wochen war "Schnappi, das kleine Krokodil" in den deutschen Singlecharts.

Aus der kleinen quirligen Joy ist mittlerweile eine erwachsene Frau geworden. Im Interview mit der "Gala" blickt sie jetzt auf die Zeit, als ihre Schulkameraden in der Pause Autogramme von ihr wollten.

"Ich würde nicht sagen, dass es meine Kindheit negativ beeinflusst hätte." Denn: In die Schule ist sie weiterhin gegangen, die Auftritte fanden am Wochenende statt.

Trotzdem wurde sie danach immer wieder auf ihr One-Hit-Wonder reduziert.

"Das war immer ein komisches Gefühl, in eine Schublade gesteckt zu werden, und alle denken, sie kennen dich. [...] Es hat lange gedauert, bis ich sagen konnte: 'Ich bin total stolz drauf. Das, was ich in so jungen Jahren schon erleben durfte und erreicht habe, muss mir erst mal einer nachmachen.'"