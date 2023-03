20 Jahre "Shit Happens": Cartoonist Ralph Ruthe kommt nach Hamburg

Am Montag stattet Ralph Ruthe (50) der "Thalia" Buchhandlung in Hamburg-Altona im Rahmen seiner Signiertour ein Besuch ab.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der narkoleptische Koalabär, ein sensibles Nashorn und eine cholerische Giraffe als HNO-WG oder der Tod mit der Sense – Ralph Ruthes (50) Cartoon-Figuren begeistern seit 20 Jahren Jung und Alt. Zum 20. Jubiläum von "Shit Happens" veröffentlichte der Autor am 16. März ein Best-of-Band seiner Cartoons aus den letzten Jahren, inklusive 50 neuer Zeichnungen, die noch nirgendwo sonst gezeigt wurden. Am Montag stattet der Bielefelder der "Thalia" Buchhandlung in Hamburg-Altona im Rahmen seiner Signiertour ein Besuch ab.

Ralph Ruthes (50) ist seit über 20 Jahren mit seiner Reihe "Shit Happens" als Cartoonist erfolgreich. © Hendrik Schmidt/dpa Für seinen Jubiläumsband hatte Ralph Ruthe die Qual der Wahl. Aus 20 Jahren Material zu wählen sei ein "schmerzhafter Prozess" gewesen: "Wir hatten 800 Cartoons, von denen wir gesagt haben, die müssen unbedingt rein. Und waren ja auch noch die 50 ganz neuen drin, die es noch nirgendwo im Internet gibt. Und dann hieß es 'Kill your Darlings'", sagte der Autor im Gespräch mit Deutschlandfunk. Am Ende habe er beim digitalen Durchblättern aber ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ein Liebling unter seinen zahlreichen Cartoon-Figuren habe er nicht. Es sei immer die, die er gerade zeichne. Und warum denkt er, sind seine Zeichnungen so erfolgreich? "Alles, was ich mit den Figuren erzähle, sind Situationen, die im besten Fall jeder oder so ähnlich schon mal erlebt hat. Sie erzählt, glaube ich, der Betrachterin oder dem Betrachter viel über sich selbst: Wie hätte ich reagiert? Ist mir das schon einmal passiert?", so Ruthe. Promis & Stars YouTube-Star Tanzverbot äußert sich zu seinem Vater: "Weiß nicht, ob er lebt" Bei all seinen Cartoons ist das Bild nur Mittel zum Zweck. "Das Bild muss der Pointe dienen und nicht andersherum", so Ruthe. Er zeichne nicht einmal gerne. "Ich mache es, weil ich als Kind ein Weg gesucht habe, die Geschichte und Witze, die ich in meinem Kopf hatte, nach außen zu transportieren." Heutzutage würde er vermutlich Sketche mit seinem Handy drehen, das ging in den 1970ern aber nicht.

Ralph Ruthe kündigt Signiertour auf Instagram an