23-jähriger Lover: Madonna (64) schon wieder getrennt

New York - Pop-Ikone Madonna (64) hat anscheinend ein Faible für junge Bekanntschaften: Nachdem sich die Sängerin 2022 von ihrer dreijährigen Beziehung mit dem Tänzer Ahlamalik Williams (28) verabschiedete , ist die 64-jährige Künstlerin nun auch noch frisch von ihrem 41 Jahre jüngeren Liebhaber Andrew Darnell (23) getrennt. Die Liaison war bislang kaum bekannt.

Andrew Darnell (23) suchte sich bereits wieder eine Bekanntschaft in seinem Alter. © Fotomontage: dpa/Chris Pizzello//Instagram/almightywulf

Wie "Page Six" berichtet, hatten sich die "Queen of Pop" und ihr 23-jähriger Model-Freund im letzten Jahr, kurz nach ihrer Trennung mit dem Ex Williams, auf einem Foto-Shooting kennengelernt.

Der modelnde Darnell veröffentlichte im August 2022 erstmals ein gemeinsames Foto der beiden auf seinem Instagram-Kanal.

Die 64-jährige Pop-Sängerin soll nun für das erneute Liebes-Aus verantwortlich sein, jedoch habe der 23-jährige Darnell anscheinend bereits jemand anderen gefunden, der näher an seinem Alter sei.

Laut einer anonymen Quelle von "Page Six" sei auch eine "Vertrauenskrise" der berühmten Musikerin ausschlaggebend für die kürzliche Trennung gewesen.

Ihr Verhältnis war aber anscheinend sowieso nur "nur eine sehr lockere Sache".