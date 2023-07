Abservierter Kult-Moderator erhält Unterstützung von Blanco-Ex Ellermann

Hamburg - Unter Freunden hilft man sich! Seit mehr als 35 Jahren kennen sich Entertainer Andreas Ellermann (58) und Kult-Moderator Carlo von Tiedemann (79). Die beiden lernten sich 1987 in einer Disco kennen. Noch heute sind sie gut befreundet.

TV-Entertainer Andreas Ellermann (58) unterstützt seinen langjährigen Freund Carlo von Tiedemann (79) und geht gemeinsam mit ihm auf Sendung. © Georg Wendt/dpa, Lenthe-Medien

Als der Ex von Reality-TV-Star Patricia Blanco (52) noch ein Nobody in der Show-Branche war und keine Millionen auf dem Konto, erhielt er von seinem treuen Freund hin und wieder ein paar Tipps.

"Ich war 25 Mal bei ihm in der 'Aktuellen Schaubude', als er die noch beim NDR moderierte, auch mit Heidi Kabel", erinnerte sich Ellermann in der Bild zurück. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, von Tiedemann ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr beim Norddeutschen Rundfunk zu sehen, nun wurde ihm auch im Radio der Stecker gezogen.

Seine Sendung "Große Freiheit" wurde abgesetzt, auch wenn es zwischen beiden Seiten wohl Gespräche geben soll.

Einer, der weiß, wie sich das anfühlt, ist Ellermann. "Ich bin selbst vor Jahren bei NDR 90,3 rausgeflogen", erklärte der 58-Jährige. "Das ist bitter und hat Carlo nicht verdient. Er hat immer seinen Kopf für den Sender hingehalten, war sein Gesicht und seine Stimme."