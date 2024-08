Adele in München: Konzert startet nach starkem Regen mit "Hello" und "Rumour Has It"

Zehn Konzerte wird Adele in München spielen. Die Shows finden in einer ganz besonderen Open-Air-Arena statt. TAG24 ist für Euch ab Freitagnachmittag vor Ort.

Von Jan Höfling, Friederike Hauer, Marco Schimpfhauser

München - Zehn Konzerte wird Adele in München spielen. Die Auftritte der britischen Sängerin finden in einer speziell errichteten gigantischen Open-Air-Arena statt. TAG24 ist für Euch bei der ersten Show ab Freitagnachmittag vor Ort.

Adele (36) wird in München zehn Konzerte spielen. Die Vorbereitungen liefen in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, jetzt kann es losgehen. © Uwe Lein/dpa Die extra für den Pop-Superstar in Riem gebaute Bühne, deren Highlight die 220 Meter lange und 17 Meter hohe (!) Leinwand darstellt, ist noch lange nicht alles, was die zahlreichen Fans aus aller Welt beim ersten Auftritt Adeles auf dem europäischen Festland seit dem Jahr 2016 geboten bekommen. Ab vier Stunden bevor die 36-Jährige gegen 19.30 Uhr loslegen wird, können all diejenigen, die ein Ticket ergattern konnten, sich in der "Adele Word" entspannt einstimmen - und diese hat es in sich. Ob englisches Pub, "I drink wine"-Bar, Riesenrad oder Kettenkarussell: Was extra auf einem Gelände mit der Größe von rund 400.000 Quadratmetern und damit fast 60 Fußballfeldern aufgefahren wird, klingt wirklich beeindruckend. Doch kann am Ende auch das gehalten werden, was versprochen wird? Adele "Verkaufe Adele-Tickets": Vorsicht! Reihenweise hauen Betrüger jetzt die Posts raus! Wir versorgen Euch nicht nur mit Eindrücken von Adeles Auftritt, sondern schauen uns natürlich auf dem Gelände um und liefern Euch die Antwort. Außerdem halten wir zusätzlich die Verkehrs-, ÖPNV- sowie Wetterlage genau im Blick.

2. August, 22.10 Uhr: Alle Kameras auf die Verliebten – Adele moderiert Antrag

Vor den Augen des britischen Superstars Adele (36) – und auf der vermutlich größten Leinwand der Welt – gab es einen Heiratsantrag © Montage: Screenshots/Tiktok/Sascha Wernicke (2) Nicht nur vor den Augen, auch unter der Moderation von Adele gab es für zwei Verliebte einen Grund zum Feiern. Es ist ja schon fast Tradition, dass man bei solchen Events die eine besondere Frage stellt. Da sollte ein Heiratsantrag unter dem Jubel zehntausender Fans auch bei der britischen Sängerin natürlich auch keine Ausnahme sein. Mit ihrem eigenen Krug in der Hand moderierte die 36-Jährige das Geschehen. Oder besser: sie versuchte es. Denn so wirklich mitbekommen hat unter den beiden niemand, was sie gerade auf der Bühne erzählt. Adele Adele World bereit für Premiere: Das erwartet die 73.000 Fans in München Anhand der Reaktion des Paares war ihr aber dann klar: "Oh, he said 'yes'." Und zur eigenen Verblüffung brachte sie noch in Erfahrung, seit wann die beiden zusammen sind: 17 Jahre. Da wurde es aber auch mal Zeit.

2. August, 20.39 Uhr: Die Setlist – mit diesen Songs startet Adele

Ihr werdet erst in den nächsten Tagen zum Konzert gehen und wollt eure Begleiter mit einer sensationellen Kenntnis über die Lyrics beeindrucken? Kein Problem. Übt schon mal folgende Songs. Mit "Strangers By Nature" als Intro wurden die Fans in Wallung gebracht. Dann startete Adele zur Begrüßung – na, wer errät das Offensichtliche? – mit "Hello", gefolgt von "Rumour Has It". Textsicher musste man im Anschluss bei "I Drink Wine" sein, ehe es – irgendwie ja auch passend zum Wetter – mit "Water Under The Bridge" weiterging. "Easy On Me" und "One and Only" waren die Nummern 6 und 7.

2. August, 20.09 Uhr: Adele betritt die Bühne – und der Regen setzt ein

Der Moment, auf den alle "Daydreamer" in München gewartet haben, ist endlich gekommen. Superstar Adele hat vor wenigen Minuten in einem schwarzen, langen Kleid die Bühne betreten. Zeitgleich mit der Sängerin kam auch der Regen – und das nicht wenig. Für die Open-Air-Besucher sicherlich kein großes Drama. Schon seit Tagen ist man auf ein entsprechendes Wetter vorbereitet worden. Die Sängerin selbst wartete den ersten Schauer ab und kam verspätet auf die Stage. In der Ferne kündigt der erste Donner eine mögliche Steigerung an. Ob die Besucher das Freitags-Gewitter beim Konzert so abfeiern werden, wie vor wenigen Wochen die Metallica-Fans, bleibt jedoch abzuwarten.

2. August, 19.35 Uhr: Polizei gibt Entwarnung

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bekannt gab, konnte der Bereich bei Zone 4 wieder freigegeben werden. "Der Gegenstand konnte als ungefährlich eingestuft werden", so der Beamte. Entwarnung also für alle Konzertbesucher vor Ort.

2. August, 19.15 Uhr: Polizeieinsatz wegen "herrenlosem Gegenstand"

In Bereich des Eingangs zur Zone 4 haben Einsatzkräfte der Polizei den Bereich abgeriegelt. Wie auf TAG24-Nachfrage mitgeteilt wurde, sei ein "herrenloser Gegenstand" entdeckt worden. Mehrere Beamte würden sich vor Ort befinden. Entsprechend werde dieser nun untersucht, bevor – hoffentlich – für alle Beteiligten Entwarnung gegeben und der Abschnitt wieder geöffnet werden kann.

2. August, 19 Uhr: Mehrere Personen in Kliniken abtransportiert

Die ersten Besucher des Konzerts mussten bereits vor dem Adele-Auftritt vom Festgelände in Richtung Krankenhaus abtransportiert werden. Dies bestätigte Gerhard Bieber, Pressesprecher der Johanniter in München, im Gespräch mit TAG24. "Das ist bei einer Veranstaltung in dieser Größenordnung absolut normal", so Bieber. Das würde sich einfach aus der Menge der Besucher heraus ergeben, dass es da immer wieder gesundheitliche Zwischenfälle gebe. "Pro 1000 Menschen, so in etwa eine grobe Faustregel, muss eine Person behandelt werden. Pro 10.000 Menschen kommt eine Person ins Krankenhaus", so eine grobe Regel. Die Einsätze reichen vom Insektenstich bis zu Herzproblemen. Das Publikum selbst sei auf jeden Fall nicht der Grund für die medizinischen Vorfälle: "Es ist absolut ruhig. Die Menschen hier sind sehr tiefenentspannt."

2. August, 17.43 Uhr: Geldbeutel zu dick? Kein Problem

Zwei Bratwurstsemmeln für 14 Euro. Für eine Veranstaltung dieser Art in München absolut moderat. © TAG24/Höfling Auf Konzerten und Festen kann man ordentlich Geld ausgeben – das ist nichts Neues. Und so kann man sich auch hier mit Adele-Merch und Leckereien eindecken. Wir haben mal ein paar Beispiel-Preise aufgeschnappt, was Bier, Bratwurst und Co. kosten. Zückt eure Kreditkarten, Adele-Fans, hier kommt man mit Kleingeld nicht besonders weit. Unterm Strich sich die Preise aber moderat bis typisch für solche Events. Helles/Radler (0,5l): 7 Euro



Cola (0,5l): 7 Euro



Kern Rotwein (0,2l): 8 Euro



Gin Tonic: 10 Euro



Aperol Spritz: 12 Euro



Double Cheeseburger mit Pommes: 20 Euro



Lange Bratwurtsemmel: 7 Euro



T-Shirt: 40 Euro



Poster: 20 Euro



"Adele" Krug: 40 Euro



"Adele" Weinstopper: 15 Euro



Tragetasche: 30 Euro

Die Wartezeiten variieren auch, abhängig von den unterschiedlichen Angeboten. Vor allem aber vor den Fahrgeschäften muss man ordentlich Zeit im Gepäck haben.

2. August, 17.07 Uhr: Die Tore zum Rahmenprogramm sind geöffnet

Die ersten Fans haben das Gelände rund um die Konzert-Area belagert. Bereits am Nachmittag sind hunderte Besucher auf dem Gelände und können sich in der "Adele World" – einem kleinen Freizeitpark – die Wartezeit verkürzen. Auf einer der kleinen Bühne wird ein DJ für Unterhaltung sorgen, es wird Karaoke angeboten und die sogenannte "Spice Girls Experience" soll die "Show-lustigen" in Wallung bringen.

Bereits Stunden vor dem Konzert hatten Fans mit Tickets die Chance, die "Adele World" zu besuchen und sich gemütlich zu verköstigen. © TAG24/Höfling

2. August, 15.30 Uhr: Betrüger wittern ihre Chance im Netz

Seit Freitag werden zunehmend (angebliche) Tickets für die Konzerte in München angeboten. Hierbei gilt besondere Vorsicht. Betrüger nutzen derartige Events immer wieder, um völlig überteuerte oder absolut wertlose Tickets zu verkaufen. Diese Masche wird natürlich bei einem Weltstar wie Adele wieder bei gutgläubigen Fans angewandt. Oft werden identische Texte von zahlreichen Konten als Köder ausgeworfen. Oder man sieht in den Profilen: Der User verkauft ständig Tickets – egal, wo auf der Welt gerade etwas los ist. Ihr wollt zu Adele nach München und braucht noch Karten. In unserem TAG24-Beitrag haben wir da vielleicht einen ganz passenden Tipp für euch.

2. August, 13.25 Uhr: Beschränkungen bei Adele-Show sorgen für Protest

Von den Konzerten des britischen Mega-Stars Adele in München wird es keine Pressebilder geben - entgegen den Gepflogenheiten sind Foto- und Videojournalisten nicht zugelassen. Das ruft bei den Medien kräftigen Ärger hervor. "Dieses Verbot ist völlig inakzeptabel", kritisiert der Vorsitzende des Bayerischen Journalisten-Verbands (BJV), Harald Stocker. Dass Medien stattdessen vom Veranstalter ausgewählte Bilder erhielten, "verhöhnt die Arbeit der Journalisten". Zumal in den sozialen Netzwerken dennoch eine Bilderflut von den Konzerten zu erwarten sei. "Diese Akteure machen mit den hochgeladenen Fotos und Videos der Besucher satte Umsätze, während Medien, die zur demokratischen Meinungsbildung beitragen sollen, ihren journalistischen Auftrag nur eingeschränkt erfüllen können", monierte Stocker. Üblicherweise dürfen Bild- und TV-Journalisten bei Großkonzerten während der ersten drei Lieder eigene Aufnahmen machen. Bei Adele hingegen werden Fotografen und Kamerateams gar nicht erst zugelassen. Die Begründung ist dürftig: "Es gab dazu einen mehrfachen Austausch mit dem Management, nun ist es final, weil bei den Adele-Shows bislang immer so verfahren wurde – egal wann und wo", teilte Live Nation, einer der beiden Veranstalter, mit.