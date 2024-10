Als Adele diesen Mega-Star auf ihrem Konzert sieht, bricht sie in Tränen aus

Las Vegas (Nevada/USA) - Was für eine Überraschung! Als Adele (36) am Wochenende im Rahmen ihrer "Las Vegas Shows" im Caesar Palace performte, entdeckte sie plötzlich eine ganz besondere Person im Publikum – und konnte kaum noch an sich halten.

Kaum hatte sie ihre Freundin entdeckt, brach Adele (36) in Tränen aus. © Bildmontage: X/Screenshot/god_adele05 (2)

Dort saß nämlich keine Geringere, als die "My Heart Will Go On"-Sängerin Céline Dion (56) und strahlte von einem Ohr zum anderen.

Wie ein Clip zeigt, der seither auf Social Media die Runden macht, war Adele gerade dabei gewesen, ihren Song "When We Were Young" zu performen und dabei durch das Publikum zu schlendern, um ihren Fans besonders nahe zu sein, als sie Dion entdeckte.

Mit einem Mal hörte sie auf zu singen, dann wurde die Musikerin von ihren Emotionen übermannt.

Schnellstmöglich ging sie auf ihre Freundin zu, nahm sie fest in den Arm, bevor die beiden einige Worte miteinander austauschten und dabei das ein oder andere Tränchen verdrückten.