Sachsens schönste Ex-Polizistin lässt die Hüllen fallen: Adrienne Koleszár oben ohne

Dresden - Bei der Hitze braucht wohl jeder gerade eine schöne Abkühlung. So auch Adrienne Koleszár (40), die sich ihren Followern auch noch von ihrer freizügigen Seite präsentiert hat!

Auf Instagram lässt Sachsens schönste Ex-Polizistin ihre halbe Million Fans regelmäßig an ihrem ziemlich ereignisreichen Alltag teilhaben.

Aktuell ist bei Adrienne viel los. Weil die gebürtige Freitalerin seit Jahren an einem Lip- und Lymphödem leidet, ließ sie sich in den vergangenen Wochen an den Beinen operieren. Bei einer Liposuktion wird überschüssiges Fettgewebe unter der Haut entfernt.

Ende Juni waren Adriennes Waden an der Reihe. In einem Beitrag berichtete die Influencerin ausführlich über den Eingriff, zeigte sogar ihre blutigen Unterschenkel. Trotz der verstörenden Bilder sei die Operation aber gut verlaufen. Derzeit befinde sie sich auf dem Weg der Besserung.

Kürzlich hat Adrienne ihren Followern wieder ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben und gleichzeitig verraten, wie sehr ihr die Hitze zu schaffen macht. Auf mehreren Bildern zeigt sie, wie sie mit den Kompressionsstrümpfen durch den Sommer kommt.