Sachsens schönste Ex-Polizistin macht es offiziell: Adrienne Koleszár wieder vergeben

Adrienne Koleszár (40) ist wieder glücklich. © Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

Derzeit genießt die gebürtige Freitalerin eine lange Auszeit im über 13.000 Kilometer entfernten Kapstadt. Bereits vor einigen Tagen verriet Adrienne auf Instagram, dass sie gemeinsam mit ihrem Vater nach Südafrika gereist ist. Doch der scheint nicht ihr einziger Reisepartner zu sein ...

Kürzlich heizte die Influencerin ordentlich die Liebes-Gerüchteküche an, indem sie ein Bild von sich auf Instagram postete, auf dem sie in einem Café strahlend eine Kaffeetasse in der Hand hält. Pikant: Der Fotograf des Schnappschusses spiegelt sich in der Scheibe des Lokals. Pfiffige Follower erkannten schnell, dass der Mann nicht "Vati K.", wie Adrienne liebevoll ihren Papa nennt, sein kann.

Nur einen Tag später veröffentlichte die Wahl-Dresdnerin ein vielsagendes Foto, auf dem sie sich mit einem Mann an ihrer Seite zeigt. Ganz romantisch hält sich das Paar an der Hand und spaziert am Strand des Kapstädter Stadtteils Clifton entlang.

Dazu schrieb die Blondine lediglich "Kitsch" und fügte noch ein Schildkröten- sowie Otter-Emoji hinzu.