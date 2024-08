Schicksal von Alain Delons Hund steht fest: Muss (noch lebender) Loubo mit ins Grab?

Douchy (Frankreich) - Der verstorbene Schauspieler Alain Delon (†88) hat sich gewünscht, dass er mit seinem geliebten belgischen Schäferhund beerdigt wird. Doch es gibt ein Problem: der ist noch am Leben!

Die Aufregung war groß! Wie Delon damals dem Magazin " Paris Match " gegenüber bekannt gab, hatte er vor, mit seinem geliebten Schäferhund gemeinsam beerdigt zu werden. "Ich werde den Tierarzt bitten, dass wir zusammen gehen. Er wird ihn einschläfern, damit er in meinen Armen stirbt", zitierte das Magazin Delon.

Nach Auskunft der französischen Tierschützer hätte sich die mit der Familie des verstorbenen Delon in Verbindung gesetzt. Verwandte sollen sich nun um den Vierbeiner kümmern.

Wie der französische Sender BFMTV meldete, soll die Film-Legende am Samstag, dem 24. August in Douchy in engstem Kreis beigesetzt werden. Anwesend sein sollen nur seine drei Kinder Alain Fabien (30), Anouchka (33) und Anthony (59) sowie knapp 40 Gäste.