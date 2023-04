Alex Hindersmann fiebert Geburt entgegen: "Freue mich so sehr"

Laura Papendick (34) und Alexander Hindersmann (34) bekommen ein Baby. © Instagram/alexander_hindersmann

Anfang Februar ließ das Paar die Baby-Bombe mit einem Video auf Instagram platzen. "Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig", verkündete die hübsche Blondine dazu.

Auch Alex kann sein Glück kaum fassen. Wie sehr er sich auf seine bevorstehende Vaterrolle freut, machte er nun mit einem süßen Post auf Instagram deutlich.

In seiner Story teilte er einen Schnappschuss, auf dem er und seine Laura freudestrahlend in einem Fahrstuhl stehen. Der Grund für die fröhlichen Gesichter? Die beiden hatten einen Kontrolltermin beim Frauenarzt und konnten einen Blick auf ihr ungeborenes Baby werfen.

"Der kleine Mann war heute gut drauf. Er hat immer wieder gegen das Ultraschall[gerät] geboxt", berichtet der 34-Jährige seinen Followern von dem emotionalen Moment. Er kann es kaum noch abwarten: "Ich freue mich so sehr darauf, wenn ich ihn das erste Mal in den Armen habe und in sein Gesicht gucken kann", so Alex.

Wann genau es so weit ist, verriet er jedoch nicht.