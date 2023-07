Alex und Laura in Sorge um ihren Sohn: "Wir können es kaum ertragen"

Laura Papendick und Alexander Hindersmann (beide 34) genießen ihr Familienleben: Doch das neue Glück ist auch mit Sorgen verbunden. © Screenshot/Instagram/alexander_hindersmann (Bildmontage)

Der Grund: Der kleine Mann bringt offenbar noch nicht genug auf die Waage.

Die frischgebackenen Eltern hatten daher Angst, dass etwas mit dem Magen des Neugeborenen nicht in Ordnung sein könnte. "Das haben wir beim Kinderarzt checken lassen und per Ultraschalluntersuchung ausgeschlossen", erklärte Alex nun aber seinen Fans in einer Instagram-Story und gab gleich darauf auch noch Entwarnung: Tatsächlich habe der Kleine zuletzt schon wieder etwas zugenommen. Es scheint sich also alles zum Guten zu wenden.

Doch Alex weiß natürlich auch: Es werden nicht die letzten Sorgen gewesen sein, die er sich um seinen kleinen Sohn machen wird. "Es ist verrückt, wie sehr man mitleidet", teilte er seine Gedanken weiter mit der Community. "Wir können es jetzt schon kaum ertragen, das eigene Kind leiden zu sehen."

Und so schlussfolgert der 34-Jährige: "Diese Liebe ist einfach besonders."