Alexander Zverev laut Gericht unschuldig: Prozess gegen Tennis-Star eingestellt

Berlin: Das ging schnell: Der Prozess gegen Alexander Zverev (27) ist am Freitagvormittag schon am dritten Verhandlungstag eingestellt worden.

Alexander Zverev (27) hat am Freitag einen wichtigen Sieg vor Gericht errungen. © Jean-Francois Badias/AP/dpa

Das Amtsgericht Tiergarten stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage ein. Demnach muss der 27-Jährige insgesamt 200.000 Euro zahlen, entgeht jedoch einer Verurteilung. Seine Zustimmung zu der Zahlung kommt keinem Schuldeingeständnis gleich.

Damit wurde auch der ursprüngliche Strafbefehl über 450.000 Euro gegen Zverev aufgehoben. Die Zahlung war zunächst ohne Prozess gegen ihn verhängt worden. Dagegen erhob er Einspruch, weshalb es zur Gerichtsverhandlung kam.

Der Tennisprofi, der zurzeit bei den French Open um den Titel kämpft und am Freitagnachmittag in Paris um den Einzug ins Finale spielt, hat über seine Anwälte in die Einstellung eingewilligt.