Alexander Zverev verliert und ist ratlos: "Spiele das schlechteste Tennis"

Hamburg/Rom - Es läuft einfach nicht: Am Dienstag verlor Tennisstar Alexander Zverev (26) beim Masters in Rom im Achtelfinale mit 2:6, 6:7 (3:7) gegen Daniil Medwedew (27) - und wirkte danach ziemlich ratlos.

Abgesehen vom Halbfinale in Dubai im März war bei allen anderen größeren Turnieren in diesem Jahr spätestens im Achtelfinale Schluss für den Olympiasieger von 2021 .

Woran es aktuell hapert, wollte Zverev in dem Interview nicht analysieren. "Ich habe ehrlicherweise gar kein Bock, irgendwas zu sagen. Ich bin wieder früher raus [aus dem Turnier, Anm. d. Red.] , als ich es mir wünsche. Ich kriege es gerade nicht hin, weit zu kommen."

"Dieses Jahr spiele ich wahrscheinlich das schlechteste Tennis seit 2015, 2016. Ich habe es natürlich nicht verlernt, aber das ist die Realität und da muss man auch nichts schönreden", erklärte der 26-Jährige unmittelbar nach dem Match am " Sky "-Mikrofon.

Seit seiner Horror-Verletzung, die er sich im vergangenen Jahr im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal (36) zugezogen hatte, läuft Zverev seiner Form hinterher.

Ob der Knoten ausgerechnet dort platzt, wo das Unheil damals seinen Lauf genommen hat? In anderthalb Wochen, am 28. Mai, beginnt das Grand-Slam-Turnier in Paris erneut.

Die ehemalige Nummer zwei der Weltrangliste ist sich jedenfalls sicher: "Ich muss einfach mal gewinnen, dann löst sich das" - leichter gesagt als getan!