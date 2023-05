Paukenschlag vor den French Open! Alexander Zverev trennt sich von seinem Trainer

Tennis-Star Alexander Zverev (26) hat sich von Trainer Sergi Bruguera (52) getrennt. © Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

"Ich, mein Vater und Sergi haben nicht dieselbe Meinung, auf welche Art ich nach der Verletzung Tennis spielen sollte", sagte Zverev am Samstag vor Beginn der French Open in Paris. Die Entscheidung sei nach dem Achtelfinal-Aus beim Turnier in Madrid Anfang Mai gefallen.

"Ich möchte wieder auf meinen Weg gelangen, ich möchte wieder an die Weltspitze gelangen, ich möchte wieder in diesem vertrauten Umfeld sein", begründete Zverev die Trennung. "Die Meinungsunterschiede waren etwas größer als gedacht, vor allem nach der Verletzung."

Der 26-Jährige hatte sich vor einem Jahr bei den French Open schwer am Knöchel verletzt und ist noch nicht wieder in seiner früheren Form. Er müsse seinen Mut auf dem Platz wiedererlangen.

Zverev betonte, dass er "kein einziges schlechtes Wort" über Bruguera sagen könne und dankte dem früheren French-Open-Sieger aus Spanien.