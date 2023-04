Geburtstags-Pleite für Alexander Zverev: Turnier-Aus im Auftaktmatch

München - Alexander Zverev (26) hat auf dem Weg zurück in die Tennis-Weltspitze den nächsten Dämpfer kassiert und seine Auftaktpartie beim Münchner ATP-Turnier verloren.

Mit der Unterstützung der Zuschauer auf dem voll besetzten Center Court kämpfte sich der gebürtige Hamburger in den Tiebreak. Zu viele leichte Volley-Fehler in den entscheidenden Phasen kosteten ihn schließlich den Satz.

An seinem 26. Geburtstag unterlag der Olympiasieger am Donnerstag dem deutlich schlechter platzierten Australier Christopher O'Connell (28) 6:7 (2:7) 4:6.

Damit sind alle Deutschen in der Einzelkonkurrenz ausgeschieden. Vorjahres-Halbfinalist Oscar Otte (29) aus Köln verlor überraschend gegen den Italiener Flavio Cobolli (20) 0:6, 6:3, 3:6. Daniel Altmaier (24) musste sich dem Russen Aslan Karazew (29) 6:4, 6:7 (2:7), 2:6 geschlagen geben.

Alexander Zverev hat seine überraschendes Achtelfinal-Aus in München auch mit "zu viel Druck" begründet. "Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös", sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger. "Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige", sagte der gebürtige Hamburger selbstkritisch.

Trotz ausbleibender Erfolge will Zverev auch in Zukunft nach München zurückkommen. "Wenn ich eingeladen werde, werde ich immer in München spielen", versicherte der Davis-Cup-Profi. Über Ziele für die weitere Sandplatzsaison wollte Zverev erst einmal nicht sprechen.

"Ich muss zu mir kommen und nachdenken", sagte der Deutsche.