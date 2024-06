Trennungsgerüchte ade! Planen Alexander Zverev und Sophia Thomalla jetzt Nachwuchs?

Tennis-Star Alexander Zverev (27) und Freundin Sophia Thomalla (34) genießen die wenige Zeit, die sie miteinander haben. © Screenshot/Instagram/alexzverev123

Während er quer durch die Welt reist, um an verschiedensten Orten seine Turniere zu spielen, ist sie als Moderatorin gefordert. Jüngst war die 34-Jährige für Dreharbeiten des Reality-Formats "Are You The One" für mehrere Wochen in Thailand.

Dennoch steht die Karriere des Tennis-Profis im Vordergrund. "Anders würde es nicht gehen", erklärte Sophia in einem RTL-Interview.

"Die Turniere kann er nicht nach mir richten, die sind nun mal fix." Doch nun hat sie sich extra einen Monat freigeschaufelt, um ihren Liebsten zu unterstützen. Denn der hat Großes vor.

Der 27-Jährige steht vor dem nächsten Höhepunkt dieser Tennis-Saison - dem Rasen-Klassiker in Wimbledon. Nach dem verlorenen Finale bei den French Open plant der gebürtige Hamburger den nächsten Angriff auf einen Grand-Slam-Titel. Genau dabei soll ihn Sophia aus der Box heraus unterstützen.

Aufgrund der unterschiedlichen Karrieren und seltenen gemeinsame Momenten ranken sich immer wieder hartnäckige Trennungsgerüchte um das Paar. "Wir sind jetzt drei Jahre schon zusammen. Es ist alles wunderbar, es läuft alles", räumte Alexander damit auf und fügte mit einem Lächeln hinzu, "wenn die Frau glücklich ist, ist der Mann auch glücklich".