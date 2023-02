Tennis-Star Zverev gewinnt nach Comeback erstmals gegen Top-100-Spieler

Rotterdam - Alexander Zverev (25) ist zurück in der Erfolgsspur! Nach seiner Niederlage im zweiten Einzel und dem Aus im Davis Cup hat der Tennis -Star am Dienstag beim ATP-Turnier die nächste Runde erreicht.

Tennis-Star Alexander Zverev (25) ist beim ATP-Turnier in Rotterdam ins Achtelfinale eingezogen. © Harald Tittel/dpa

Der gebürtige Hamburger gewann in Rotterdam gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo (25) glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:4).

Nach seiner langen Verletzungspause feierte Zverev damit den ersten Sieg gegen einen Spieler aus den Top-100 der Weltrangliste.

Im ersten Durchgang reichte dem 25-Jährigen ein frühes Break zum Satzgewinn nach 41 Minuten.

Im zweiten Abschnitt war Woo, der auf Weltranglisten-Platz 63 steht, lange Zeit der bessere Spieler, doch der Deutsche konnte sich auf seinen starken Aufschlag verlassen. Am Ende setzte sich Zverev im Tie-Break mit aggressivem Spiel und Nervenstärke durch.