Als Mariella D'Auria diese Nachricht erhält, bricht sie in Tränen aus

Mariella D'Auria (27) meldete sich am Mittwoch mit einem emotionalen Erlebnis bei ihren Fans. © Bildmontage: Instagram/mariella_dauria

Am Dienstag hatte Mariella an einem ganz besonderen Ort vorbeigeschaut, wie sie ihren rund 64.000 Instagram-Fans in ihrer Story gezeigt hatte, denn die 27-Jährige hatte dem Krankenhaus einen Besuch abgestattet, in dem ihre Zwillingsmädchen im Oktober 2022 zur Welt gekommen waren.

Zur Erinnerung: Die Geburt von Giovanna und Giulia war damals alles andere als glatt verlaufen, denn die Schwestern hatten rund drei Wochen zu früh per Notkaiserschnitt das Licht der Welt erblickt und ihre ersten Lebenswochen im Krankenhaus verbracht.

Nachdem sie dort einige Zeit intensivmedizinisch betreut worden waren, durfte Mariella ihre Töchter schließlich mit nach Hause nehmen und genießt seither jeden Augenblick mit ihren Kindern in vollen Zügen.

Den Besuch beim Krankenhaus nahm die 27-Jährige nun zum Anlass, die Zeit in der Klinik nochmal Revue passieren zu lassen und den engagierten Ärzten und Pflegern für ihre Arbeit zu danken - woraufhin Mariella völlig unerwartet eine Nachricht erreichte, die sie prompt zum Weinen brachte!

Wie die TV-Kellnerin am Mittwoch in ihrer Story verriet, hatte sich nämlich eine der Intensiv-Pflegerinnen bei ihr gemeldet, die ihre Töchter damals betreut hatte: "Eine, die mir total positiv im Kopf geblieben ist und an die ich ganz oft gedacht habe", wie die Kölnerin erklärte.