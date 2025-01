Amira Aly bricht ihr Schweigen: Mit trauriger Miene offenbart sie, was bei ihr los ist!

Wie aus dem Nichts gab die Österreicherin nun mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Nach einem kurzen "Hallo" erklärte sie in ihrer Story: "Ich hab' kurz überlegt, wann ich das letzte Mal hier reingesprochen habe, ich glaub', dass könnte schon einen Monat her sein."

Moderator Christian Düren (34, "taff") ist seit einigen Monaten der neue Mann an der Seite der gebürtigen Österreicherin. © Felix Hörhager/dpa

"Mir gehts okay, sagen wir's mal so. Ich hab jetzt nicht Urlaub gemacht die letzten vier Wochen, ganz im Gegenteil, das neue Jahr fängt schon sehr sehr turbulent an, aber manche Dinge muss man halt einfach in die Hand nehmen", gesteht Amira.

Details nennt die frühere "Prominent"-Moderatorin nicht. Etwas kryptisch schiebt sie noch hinterher: "Das 'alte Zöpfe abschneiden' hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber […] es macht einem nicht jeder so einfach ... und es ist einfach sehr sehr aufregend."

Sonst gehe es ihr aber eigentlich gut. "Ich darf mich nicht beschweren, ich bin gesund, die Kinder sind gesund", betont die 32-Jährige. Trotzdem brauche sie ganz dringend Urlaub - und der steht quasi auch schon vor der Tür.

Wenn "alles gut geht", fährt Amira kommende Woche in die Berge, um wieder Kraft zu tanken. Immerhin: Der Hausbau in ihrer österreichischen Heimat macht tolle Fortschritte. Ob Amira schon bald ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen wird, ist noch nicht klar.