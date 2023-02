Amira Pocher beendet langjährige Freundschaft und äußert sich zu Pietro Lombardi

Amira Pocher (30) musste beim Thema Freundschaft offenbar einen unschönen Rückschlag verkraften. © Instagram/Amira Pocher

Amira hat die Nase gestrichen voll! Das hat die Zweifach-Mama jetzt in einer Instagram-Story durchblicken lassen.

Die 30-jährige, die aktuell mit einer Infektion flachliegt, während ihr Mann die USA bereist, hat sich am Wochenende Zeit für eine Fragerunde mit ihren Fans genommen. Eine Nachricht machte dabei auf Anhieb hellhörig.

"Was hast du [ihr] getan, dass sie nichts mehr von dir wissen will?", erkundigte sich ein User bei Amira. Zwar zensierte die TV-Beauty den Namen der gemeinten Person in ihrer Story mit einem Warn-Emoji, dennoch scheint klar zu sein, wer gemeint ist.

Aufgrund von Aussagen, die Amira in der letzten Folge ihres Podcasts getroffen hat, ist davon auszugehen, dass es sich um ihre (jetzt ehemals) beste Freundin Evi handelt, die angeblich den Kontakt zu Amira abgebrochen hat.

Nun stellte die gebürtige Österreicherin jedoch klar: "ICH habe den Schlussstrich gezogen, aus vielen guten Gründen, das könnt ihr mir glauben."