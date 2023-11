Amira Pocher entdeckt etwas im Bett ihres Sohnes: "Ich glaube, wir müssen mal reden"

Köln - In den vergangenen Tagen beherrschte Amira Pocher (31) die Promi-Schlagzeilen! Nach der Trennung von Noch-Ehemann Oliver (45) eskalierte die Situation regelrecht zu einer Schlammschlacht. Doch nun zeigt sich die gebürtige Österreicherin wieder in ihrer Mutterrolle, muss mit einem ihrer Söhne aber ein Wörtchen reden.

Amira Pocher (31) ist zweifache Mutter. © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa/Screenshot/Instgram/amirapocher

"Das habe ich gerade im Bett von meinem Sohn gefunden. Ich glaube, wir müssen mal reden", ließ die TV-Moderatorin ihre etwa 976.000 Follower bei Instagram wissen und hielt am Mittwoch einen Hundert-Euro-Schein sowie zwei Fünf-Cent-Stücke in die Kamera.

In einer weiteren Story erklärte die 31-Jährige jedoch, dass der wertvolle Schein nicht ihrem Sprössling gehört, sondern ihr Geld sei. Und so machte Amira einem Anhänger damit prompt ein großes Geschenk!

"Oh, den Schein könnte ich so gut gebrauchen. Einmal den Kühlschrank für die Kinder komplett füllen", hatte ein Follower nämlich per Direktnachricht an die zweifache Mutter geschrieben.

Und Amira ließ sich nicht zweimal bitten. "Bekommst du! Hast du PayPal?", antwortete sie und machte den Fan damit überglücklich, wie sie anhand eines Screenshots der Unterhaltung gezeigt hatte: "Vielen, vielen Dank, Amira!!! Ich kann es nicht glauben, mein Herz pocht so sehr", freute sich der User.

Zudem teilte die gebürtige Österreicherin einen Screenshot der getätigten Überweisung bei PayPal.