Amira Pocher packt über ihr Dating-Leben aus: Klare Ansage an die Männerwelt!

Köln - Seit der Trennung von Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) gilt Amira Pocher offiziell als Single. An Angeboten mangelt es der 31-Jährigen nicht. Doch genau deshalb hat sie jetzt eine deutliche Botschaft an die Männerwelt!

Amira Pocher (31) ist Single und derzeit auch nicht auf der Suche nach einem Nachfolger für Noch-Ehemann Oliver (46). © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

In der neuen Episode ihres Podcasts "Liebes Leben", den die gebürtige Österreicherin jede Woche zusammen mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33) herausbringt, sprechen die beiden diesmal ausführlich über das Thema "Dating".

Laut Meinung von Amira habe sich das Flirt-Verhalten in den vergangenen Jahren stark verändert. Und das nicht gerade zum Positiven. "Es ist so schlimm geworden", klagt die Jungs-Mama.

Zwar werde auch ab und an jemand im echten Leben auf sie aufmerksam, doch eigentlich spiele sich das meiste nur noch online ab. "Es ist schon eine komische Zeit", findet die Pocher-Ex, betont aber auch, derzeit nicht auf der Suche zu sein.

Während ihrer Beziehung mit Oli sei sie kaum "angegraben" worden, aber "jetzt ist das eine ganz andere Nummer", offenbart Amira im Podcast-Talk. "Ich kriege ja wirklich so viel wie noch nie in einem Leben an Date-Angeboten und Liebesbekundungen."

Als ihr Bruderherz sie daraufhin als "Freiwild" betitelt, platzt der Kärntnerin der Kragen: "Ich bin kein Freiwild!", stellt sie unmissverständlich klar.