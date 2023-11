Amira Pocher "schreiend auf dem Boden": Ließ Olli sie mit den Kindern allein?

Gehen seit August offiziell getrennte Wege: Oliver (45) und Amira Pocher (31). © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/amirapocher (Screenshot)

Während die gebürtige Österreicherin zuletzt betonte, bereit für eine neue Liebe zu sein, hat sich ihr Ex-Partner darauf verschrieben, sowohl sie als auch ihren angeblichen Crush Biyon Kattilathu (39) öffentlich durch den Morast zu ziehen.

Nicht nur deshalb empfindet Amira für Olli keinerlei Liebe mehr. Gefühlt sei sie bereits ein Jahr getrennt, betont die 31-Jährige im Gespräch mit ihrem älteren Bruder Ibrahim "Hima" Aly (33). Aus ihrer Sicht ist sie emotional deshalb viel weiter als der Comedian.

Im Anschluss offenbart die Zweifach-Mama unverblümt, was ihr in der Beziehung zuletzt gefehlt hat. "Man müsste auch einfach mal zuhören, mal auf seine eigenen Gefühle hören", stichelt sie in Richtung ihres Ehemanns.

Offenbar hat sich die Unternehmerin in der jüngeren Vergangenheit von ihrem Partner des Öfteren im Stich gelassen gefühlt. Weiter sagt sie: "Man müsste vielleicht über seine Gefühle nachdenken, reflektieren und darüber sprechen und nicht immer davonrennen."