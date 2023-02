Amira Pocher stellt "FSK 18"-Foto ins Netz, Olli zieht mit "richtig dicken Eiern" nach

Was zwei Tiere aus der Affenbande auf einer Steinplatte miteinander veranstalten, dürfte Amira in Gegenwart ihrer kleinen Söhne (2, 3) jedoch kurz die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben.

Hier gibt es neben verschiedenen spirituellen Tempeln und Statuen nämlich auch zahlreiche Javaneraffen, die das grüne Dickicht bevölkern. In einer Instagram-Story zeigt Amira, wie gleich mehrere Primaten durch die Bäume über ihrem Kopf klettern und flink von Ast zu Ast turnen.

Neben etwaigen Dreharbeiten darf jedoch auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So teilte Amira zuletzt seltene Eindrücke von ihren Kindern und gratulierte ihrem Olli mit einer lustigen Rache-Aktion zum 45. Geburtstag .

Die Pochers beobachten die Affen bei ihrem tierischen Treiben. © Montage: Instagram/Screenshot/Amira Pocher, Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Ein Weibchen lag mit allen Vieren von sich gestreckt auf dem Rücken, während ein Männchen zwischen ihren gespreizten Beinen hockte und sich offenbar hoch konzentriert mit dem Intimbereich seiner Artgenossin beschäftigte.

"FSK 18", versah Amira den skurril anmutenden Schnappschuss in ihrer Instagram-Story mit einer Altersbeschränkung. Ihr Ehemann Olli hatte da schon weniger Hemmungen.

Der Comedian richtete die Kamera aus nächster Nähe auf das Affen-Techtelmechtel und meinte doch glatt eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. "Amira & ich...", kommentierte der 45-Jährige mit einem Herzaugen-Emoji.

Im Hintergrund des Videos stichelte Olli weiter gegen seine Liebste: "Amira, das ist genau, wie wir uns kennengelernt haben." "Nein, das stimmt überhaupt nicht!", dementierte die VOX-Moderatorin energisch und nahm die Situation genauer unter die Lupe: "Warum macht sie eigentlich die Füße hoch? Ach so! Er krault den Bauch!"

"Ich weiß ja nicht, was du da siehst...", foppte Olli amüsiert. Spätestens bei einem weiteren Schnappschuss, den er in seiner Story teilte, war die sexuelle Anspielung dann aber nicht mehr zu leugnen. "Die Affen haben hier mal RICHTIG DICKE EIER!", schrieb der Komiker zu einem Foto, auf dem ein Affe seine Kronjuwelen in die Kamera streckte.

Die Arterhaltung der als potenziell gefährdet eingestuften Javaneraffen dürfte nach Analyse des Komikers also gesichert sein.