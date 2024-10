"Intimste Fotos" sorgen für Zoff: Amira Aly geht mit Anwalt gegen Oliver Pocher vor

Köln - Der Rosenkrieg mit Oliver Pocher (46) hat Amira Aly in den vergangenen Monaten schwer zugesetzt. Jetzt packte die 32-Jährige aus, warum sie sich plötzlich dazu genötigt sah, ihrem Ex-Mann einen Anwalt auf den Hals zu hetzen!

Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46) waren insgesamt fünf Jahre miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshot), Monika Skolimowska/dpa

Seit der Verkündung der Trennung im August 2023 verging kaum ein Tag, an dem der Comedian nicht öffentlich gegen die Mutter seiner zwei jüngsten Kinder austeilte. Eine Situation, die Amira bis heute arg belastet.

Wie die Zweifach-Mama jetzt in der ARD-Talkshow "Amado, Belli, Biedermann" deutlich machte, sei sie "sehr verzweifelt", weil Oli die Trennung so derbe "ausschlachtet". Und das nicht nur im Netz, sondern auch auf der großen Bühne.

Im Rahmen seiner "Der Liebeskasper"-Tour zeigt der Entertainer immer wieder Schnappschüsse aus dem privaten Familienalbum: "Plötzlich wurden meine Kinder gezeigt, auf einer großen Leinwand, Abend für Abend vor Tausenden von Leuten", ärgerte sich Amira.

Eine Erlaubnis hatte sich Oli dafür im Vorfeld natürlich nicht bei ihr eingeholt. Er wird wohl um das Veto seiner Ex-Frau gewusst haben. Zu sehen gibt es in den Shows unter anderem auch Bilder von Amira und dem Baby aus dem Krankenhaus.

"Also die intimsten Fotos von uns, nur um auf die Tränendrüse zu drücken", stellte Aly klar. "Schrecklich!", so die schockierte Reaktion von Moderatorin Marijke Amado (70). Ihr Gast hielt daraufhin fest: "Viele Dinge hatte ich nicht in der Hand."