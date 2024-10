Skurriler Liebes-Post von Pocher-Ex Amira: Christian Düren führt sie an der Leine Gassi

Christian hatte kurzerhand die Führung übernommen und die Hundeleine an der Hose der Pocher-Ex befestigt. Amira schien die Situation sehr zu gefallen, denn so herzhaft wie sie dabei in die Kamera lachte, hat man es bei ihr schon lange nicht mehr gesehen.

Komplett auf Pärchen-Content verzichten will die "Prominent"-Moderatorin aber offenbar auch nicht. Wie einer aktuellen Instagram-Story zu entnehmen ist, befinden sich Amira und ihr Freund derzeit im Urlaub am Meer.

Die gebürtige Österreicherin und ihr Neu-Partner Christian Düren (34) schweben weiterhin auf Wolke sieben. Ihr Privatleben soll in Zukunft allerdings nicht mehr so öffentlich stattfinden, wie es mit Oli noch der Fall gewesen war.

Bei einer "Gassi-Runde" der etwas anderen Art am Strand, hatten die beiden Turteltauben sichtlich Spaß. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Zu Beginn ihrer Liaison machten die beiden noch ein Geheimnis aus ihrer Liebe. Mittlerweile zeigen sich die Zweifach-Mama und der "taff"-Moderator jedoch immer häufiger ganz offen als Paar.

Nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch in den sozialen Netzwerken turteln Amira und Christian inzwischen regelmäßig Seite an Seite und gewähren so kleinere Einblicke in ihre noch frische Beziehung.

Von einer vorübergehenden Romanze kann bei der Wahl-Kölnerin jedenfalls nicht die Rede sein. Die Sache mit ihrem TV-Kollegen scheint wirklich ernst. Dass sich Christian zudem mit ihren beiden Söhnen so gut versteht, bildet einen weiteren Pluspunkt.

In Ihrem Podcast "Liebes Leben" hatte Amira verraten, dass Christian sich toll um die Kids gekümmert habe, als sie beruflich eingespannt war. Die drei seien sowohl im Legoland als auch im Zoo und auf dem Bauernhof gewesen. Papa Oliver ist die enge Bindung derweil ein Dorn im Auge, wie er bereits zugab.