Überraschung! Amira Aly baut Haus in Heimat: Kehrt sie Oli und den Kindern jetzt den Rücken?

Vor allem die Nachhaltigkeit habe für Amira eine wichtige Rolle gespielt, wie sie verrät. "Wichtig war mir vor allem der Einsatz des ökologischen Baustoffes Holz, der ein Raumklima erschafft, wie man es sonst nur in der Natur erlebt", so die gebürtige Klagenfurterin gegenüber des Mediums.

Einfache Antwort: Nein! Denn das Haus wird zu gegebener Zeit in Köln aufgebaut. Bis die "Prominent"-Moderatorin dort jedoch einziehen kann, wird es noch etwas dauern. Derzeit sieht es so aus, als würde es frühestens im Herbst dieses Jahres klappen.

Die Besonderheit daran: Gebaut wird es in Kärnten (Österreich). Kehrt sie Oli und den beiden gemeinsamen Kindern damit den Rücken?

Denn die 32-Jährige bekommt endlich ihr Traumhaus! Gegenüber BILD stellte sie ihr Fertighaus am gestrigen Donnerstag vor.

Schon vor wenigen Monaten hat sie Bilder ihres Traumhauses gezeigt. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot)

Im Übrigen hat sich Amira das Geld für das Haus erspielt. Im August 2024 siegte sie bei "Schlag den Star" gegen die Pop-Schlagersängerin Vanessa Mai (32) und sicherte sich dadurch 100.000 Euro Preisgeld.

Schon damals kündigte sie an, dass sie das Geld in ein Haus in Köln für sich und ihre Kinder investieren wolle.

Doch Gerüchten zufolge schafft sich die zweifache Mutter noch ein weiteres Eigenheim an.

Denn wie die "Kleine Zeitung" aus Österreich spekuliert, wolle sie sich auch noch in der Gemeinde Magdalensberg niederlassen.

Angeblich habe Amira dort schon vor einiger Zeit ein Grundstück erworben.