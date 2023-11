Zoff-Schlagzeilen mit Folgen: Amira Pocher verliert ihren ersten Job!

Amira Pocher (31) bekommt inzwischen auch die ersten beruflichen Auswirkungen ihrer öffentlichen Auseinandersetzungen zu spüren. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Seit die Gerüchte um eine angebliche Liebelei mit dem Glücksguru Biyon Kattilathu (39) publik geworden sind, liefern sich die Eltern zweier Söhne einen erbitterten Rosenkrieg. Vor allem in ihren jeweiligen Podcasts wird sehr scharf geschossen.

Zuletzt geriet Amira allerdings auch noch aus einem anderen Grund in die Schlagzeilen. Der gebürtigen Österreicherin flogen Aussagen um die Ohren, die sie vor rund zwei Jahren in einem Talk-Format mit Pietro Lombardi (31) geäußert hatte.

Darin machte sie kurzerhand die psychische Erkrankung von Ex-Bachelor Sebastian Pannek (37) öffentlich und sprach dabei sogar von "Hass".

In dieser Woche wärmte der ehemalige RTL-Rosenkavalier das Thema noch einmal auf. Amira reagierte mit einer Entschuldigung darauf.

All diese Entwicklungen führten jetzt dazu, dass die Zweifach-Mama in einer prestigeträchtigen Funktion abgesägt wurde. Wie "Bild" berichtet, sollte sie am Freitag zur kostbaren Edelstein-Botschafterin 2023 gemacht werden.