Andreas Ellermann lassen Blanco-Küsse kalt: "Soll küssen, wen sie will"

Hamburg - Wie du mir, so ich dir! In der Nacht zu Samstag feierte NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann im Kult-Club "Zur Ritze" auf der Hamburger Reeperbahn seinen 80. Geburtstag. Zu den zahlreichen Gästen gehörte auch Moderator Andreas Ellermann (58) - und der war aufgrund seiner Kleidung ein echter Hingucker.

Moderator Andreas Ellermann (58) zeigte sich auf dem Geburtstag von NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (80) frisch verliebt mit seiner neuen Partnerin Inka. © Lenthe-Medien

Der 58-Jährige und seine dänische Freundin Ilka erschienen im Partnerlook. Sie trug eine pinke Bluse und einen pinken Mantel, er einen pinken Schal und eine pinke Hose. Beide nutzten jede sich bietende Gelegenheit und knutschten fröhlich in die Kameras.

Ellermann suchte auch immer wieder die Nähe seiner Partnerin, nahm sie in den Arm oder griff ihre Hand. Als wolle er zeigen, dass er mit seiner Ilka glücklich im siebten Himmel schwebt und keinerlei Gedanken mehr an seine Ex Patricia Blanco (52) verliert.

"Es ist mir mittlerweile egal, was Patricia macht. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen und daher möchte ich ihr Leben nicht kommentieren", stellte der 58-Jährige klar und wünschte ihr viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg.

Daher interessierte er sich für die Küsse zwischen Blanco und Schauspielerin Sandra Quadflieg (44) unter der Woche in "Susi's Show Bar" recht wenig. "Wir leben in Deutschland, hier ist jeder frei und kann küssen, wen er mag", sagte Ellermann nüchtern. "Wenn sie das glücklich macht, ist es okay. Patricia soll doch küssen, wen sie will."