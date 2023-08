Andreas Ellermann legt die Karten auf den Tisch: So viel zahlt er seiner Ex Patricia

Hamburg - Und es geht weiter! Nach ihrer Trennung Mitte Mai vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem sich TV-Moderator Andreas Ellermann (58) und Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (52, "Promis unter Palmen") öffentlich an die Gurgel gehen.

Anschließend wurde es allerdings interessant. Der Millionär offenbarte, wie viel Kohle er seiner Ex nach der Trennung noch immer in den Rachen schmeißt. "Sie kriegt, was sieben Verkäuferinnen im Monat nicht verdienen würden, netto", gab er an.

Die wurde am Mittwochmorgen auch gleich wieder von dem 58-Jährigen thematisiert. Ellermann begrüßte seine Follower in einer Story mit den Worten "Einen wunderschönen guten Morgen" und bester Laune. Doch die verschlechterte sich schnell.

Nachdem Ellermann am Dienstag seiner ehemaligen Verlobten sogar noch ein kleines Friedensangebot unterbreitet hatte ("Ich möchte nur Frieden schließen und ich möchte auch nicht mehr in den Krieg ziehen"), schlug Patricia noch am Abend zurück und sprach von Bedrohungen und der Macht des Geldes.

Das Paar war sogar verlobt und hatte große Pläne. © Georg Wendt/dpa

Das Durchschnittsgehalt einer Verkäuferin liegt monatlich bei 1336,83 Euro. Mal sieben, ergibt das knapp 10.000 Euro - ein nettes Zubrot fürs Nichtstun.

Ellermann war sich aber auch bewusst, dass seine Äußerungen bei dem einen oder anderen nicht gut ankommen würden, doch er wollte die Karten nun auf den Tisch legen. "Ich lasse mich hier doch nicht zum Kasper machen", ärgerte er sich. "Ich lasse mich hier doch nicht anpöbeln und mit irgendwelchen Sachen: 'Ja, ich habe gehört und du hast das und das gemacht'."

Schließlich sei er ein freier Mann und könne machen, was er wolle, so der 58-Jährige. "Ich kann auch freiwillig zahlen und das tue ich auch", legte der Millionär nach. "Wenn man so viel Kohle im Monat ablatzt bis Ende des Jahres beziehungsweise bis März. Ich kann es auch andersrum machen und sagen: 'Ich zahl gar nichts mehr'."

Der TV-Moderator zeigte sich zunehmend genervt und wandte sich am Ende sogar noch direkt an seine Ex. "Patricia, überlegt es dir gut, ob du weiter so rum hetzt und sei mal dankbar. Auch mal dankbar im Leben sein können und sagen: 'Finde das fair, was er mit mir macht.' Kriegst du nicht rüber, ne? Schaffst du nicht!"

Bei dieser Provokation dürfte die nächste Eskalationsstufe demnächst erreicht werden und eine Antwort nicht lange auf sich warten lassen.