Cannabis-Plantage in Haus von Andreas Ellermann entdeckt

Hamburg - Am 1. April trifft die Cannabis-Legalisierung in Kraft: Grund genug für Andreas Ellermann (58), noch mal auf einen kuriosen Vorfall vor einigen Jahren zurückzublicken.

In einem Haus von Andreas Ellermann (58) wurde vor sieben Jahren eine Cannabis-Plantage entdeckt. © Fotomontage: Facebook/Andreas Ellermann

In den sozialen Medien erinnerte sich der Immobilien-Millionär an das, was sich vor sieben Jahren in einem seiner Mietshäuser in Hamburg zugetragen hatte: ein Rohrbruch.

Nicht aber der Wasserschaden an sich war eine "Sauerei", sondern vielmehr das, was er aufdeckte: Als die alarmierte Feuerwehr sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verschaffte, erblickten sie eine Cannabis-Plantage!

"Der Mieter hat sich damit wohl sein Taschengeld aufgebessert, er hat da gar nicht wirklich gewohnt", erklärte der 58-Jährige nun im Interview mit t-online. Er selbst habe damals natürlich auch zum Rapport zur Polizei gemusst.

Insgesamt wurden damals demnach 214 Cannabispflanzen sichergestellt, die in der Dreizimmerwohnung angebaut worden waren. "Die Mieter unten haben sich immer gewundert, warum es so schön warm war. Die brauchten kaum heizen, weil die Pflanzen ja Wärme brauchen", so Ellermann.

Da der Mieter, offenbar ein Student, auch die Hauptstromleitung angezapft hatte und so für rund 10.000 Euro Strom geklaut haben soll, entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro.