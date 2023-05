Andrej Mangold überrascht Fans mit Typveränderung: "Ich hab’s getan"

Köln - Andrej Mangold (36) überraschte seine Fans am Dienstag mit einem völlig neuen Look. Der Ex-Bachelor hatte dem Friseur seines Vertrauens einen Besuch abgestattet und seiner Community anschließend das Ergebnis präsentiert.

Auch am Dienstag meldete sich der ehemalige Rosenverteiler wieder mit einem neuen Video bei seiner Community, in dem er allerdings für eine Überraschung sorgte!

So folgen Andrej, der seit Anfang des Jahres mit Influencer-Freundin Annika Jung (32) in Köln lebt, auf der Plattform mehr als 260.000 Fans, denen er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag gibt.

Während Andrej "echt mega zufrieden" mit dem Ergebnis war, wie er in seiner Story verriet, waren einige seiner Follower vom neuen Look des Sportlers weniger angetan. Mit "Macht dich älter!" oder "Gewöhnungsbedürftig" oder "Alles im Leben ist zum Glück Geschmacksache" sammelte sich in der Kommentarspalte allerhand Kritik an der blonden Mähne.

Es gab jedoch auch Fürsprecher, denen der Look ebenso gut gefiel wie dem Ex-Bachelor. "Ungewohnt, aber top", lobte beispielsweise ein User. Ein anderer stellte fest: "Krass, betont deine Augen mega."

Mit seiner neuen Frisur fühlt der Blondschopf sich offensichtlich pudelwohl, was wohl auch am positiven Feedback seiner Herzdame liegen dürfte.

Annika hatte den Beitrag ihres Liebsten nämlich ebenfalls kommentiert und schwärmte: "🥵😮‍💨😍 komm immer noch nicht drauf klar! Soooo 🔥[hot]."