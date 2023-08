Angelina Kirsch weiter vom Pech verfolgt: Jetzt ist sie auch noch gebissen worden!

Neumünster: Bei Angelina Kirsch (35) läuft es derzeit einfach nicht: Die TV-Moderatorin (" The Taste ") scheint dieser Tage vom Pech regelrecht verfolgt zu werden.

TV-Moderatorin Angelina Kirsch (35) wurde von einer Bremse übel zugerichtet. Ihre Schulter ist angeschwollen und rot. © Fotomontage: Instagram/angelina.kirsch

So schlägt sich die Blondine bereits seit Wochen mit einer halbseitigen Gesichtslähmung herum, die vermutlich durch Herpesviren ausgelöst worden war. "Wir üben uns weiter in Geduld", erklärte sie jüngst.

Um sich abzulenken, reiste die Pferdeliebhaberin vor Kurzem in die Niederlande, um dort die Weltmeisterschaft für Islandpferde zu besuchen. Doch auch in unserem Nachbarland lief nicht alles glatt: Mitten in der Nacht musste sie aus ihrem Hotel flüchten, da es einen Feueralarm gab.

Wieder zu Hause angekommen, entdeckte das Curvy Model dann bei seinem Kater Balu eine merkwürdige Beule - zum Glück stellte sich die Schwellung letztlich nicht als etwas Schwerwiegendes, sondern "nur" als ein Hämatom heraus.

Das war es aber noch nicht: Am Mittwoch meldete sich die 35-Jährige bei ihren Fans auf Instagram und erzählte, dass sie nun auch eine Beule habe: "Ich wurde gestern beim Reiten von einer Bremse gebissen", wimmerte Angelina.

Zur Bestätigung ihrer Geschichte filmte sie mit ihrer Handykamera auf ihre linke Schulter, die alles andere als gut aussah: Neben einer ordentlichen Schwellung war dort auch ein großer roter Fleck zu sehen.