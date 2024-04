Angriff auf Anzeigenhauptmeister: Hier fällt der Knöllchenjäger zu Boden

Niclas Matthei (r., 18) verteidigte gegen eine Frau sein Smartphone und fiel zu Boden. © Screenshot/Facebook/blaulichtreportsuedschwaben

Um seinem Ziel, in jedem Ort in Deutschland einen Verkehrsverstoß anzuzeigen, näherzukommen, reist der Hobby-Knöllchenjäger Tag für Tag durch die Republik.

Am gestrigen Donnerstag war er offenbar in Kaufbeuren in Bayern unterwegs. Mit an seiner Seite war ein Teammitglied der Facebook-Seite "Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu" und dokumentierte seine Arbeit in Bild und Ton.

Laut eigenen Angaben soll der 18-Jährige einen erfolgreichen Tag gehabt haben. Rund 29 Falschparker habe er dabei aufgeschrieben.

Doch bei einer vermeintlich ertappten Autofahrerin eskalierte die Situation. Sie hatte es ausgerechnet auf sein wichtigstes Arbeitsutensil, sein Smartphone, abgesehen und griff zu.

Kurz darauf mussten die Polizei und sogar der Rettungsdienst anrücken.