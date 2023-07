Ann-Kathrin Götze zeigt aktuellen Babybauch: Fans rasten kollektiv aus!

Model Ann-Kathrin Götze (33) gab am Sonntag per Insta-Post ein Update zu ihrem aktuellen Babybauch. Ihre Fans kamen dabei reihenweise ins Schwärmen. © Instagram/Screenshot/annkathrin

Zurzeit weilen Ann-Kathrin und Ehemann Mario Götze (31) gemeinsam mit Söhnchen Rome (3) im Mallorca-Urlaub.



Von dort aus postete die 33-Jährige jetzt ein neues Foto ihres aktuellen Babybauchs, der bereits ganz schön prall daherkommt.

In einem sogenannten Maxi-Kleid ließ sich die angehende Doppel-Mama ablichten und schrieb dazu: "Amazed by how a woman's body can change." Ins Deutsche übersetzt also so viel wie: "Erstaunt darüber, wie sich der Körper einer Frau verändern kann." Dabei geht es natürlich um die Veränderung des weiblichen Körpers durch und während einer Schwangerschaft.

Ihre aufmerksamen Instagram-Follower quält bei ihrem Post vor allem eine Frage: Woher ist das tolle Kleid, das Ann-Kathrin trägt?

Und die Influencerin antwortet in der Kommentarsektion sogar prompt auf die Nachfrage bezüglich ihres hellgrauen Dresses.