Anna Adamyan enttäuscht von Followern: "Die Mama-Mafia legt direkt los"

Köln – Model und Influencerin Anna Adamyan (26) hat so lange für ihre Schwangerschaft gekämpft, dass sie manchmal noch ganz überwältigt von ihren Gefühlen ist. Doch was wäre eine Influencerin ohne öffentlichen Gegenwind? Anna kann davon ein Lied singen ...

Anna Adamyan (26) überstand elf künstliche Befruchtungen sowie mehrere traumatische Fehlgeburten. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Die Ehefrau des 1. FC Köln-Kickers Sargis Adamyan (29) hält ihre mehr als 600.000 Follower regelmäßig auf dem Laufenden, so auch über den Verlauf ihrer Schwangerschaft.

Inzwischen befindet sich die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in der 19. Schwangerschaftswoche. Seit einiger Zeit wächst ihr Babybauch zaghaft heran, am Wochenende spürte die werdende Mama zum ersten Mal ganz deutlich, dass ein Kind in ihr heranwächst.

Zur Feier des Tages bekam sie von ihrer Mama einen kleinen "Wochenwechsel-Kalender" geschickt. Jede neue Schwangerschaftswoche bedeute ein neues Geschenk, erklärte die 26-Jährige. Gerührt von der liebevollen Geste, packte Anna das erste Geschenk gemeinsam mit ihren Followern aus.

Darin befanden sich zwei kleine Schnuller, in die man - sobald das Kind älter ist - Früchte füllen kann. Das Kind hat somit etwas zum Zerkauen, was gleichzeitig gut schmeckt und die Zahnungsschmerzen lindert.

"So süß", freute sich die in Köln lebende Influencerin über die kleine Aufmerksamkeit.

Fans sahen das offenbar anders. "Leider super unnötig", lautete ein knapper Kommentar eines Followers auf Annas Schnuller-Story.