Anna Heiser sichtlich mitgenommen: Farmer Gerald erneut in Klinik!

Namibia - Mutmaßliche Brandstiftung und Unfälle auf ihrer Farm in Namibia haben den Heisers in den vergangenen Jahren das Leben häufiger schwer gemacht. Fans der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer werden sich jedoch vor allem an zwei besonders einschneidende Ereignisse erinnern: 2020 erlitt Anna Heiser (33) eine Fehlgeburt. Und 2018 erkrankte Farmer Gerald (39) an der gefährlichen Krankheit Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Jetzt musste er erneut ins Krankenhaus, wie Anna Heiser am Sonntag sichtlich mitgenommen in ihrer Instagram-Story berichtet.