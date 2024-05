Anna Heiser bei Heimkehr nach Namibia entsetzt: Überall Gestank und Blut!

Namibia - Schock für Anna Heiser (33) und ihre Familie. Es sollte eine entspannte Heimkehr in ihr Zuhause in Namibia werden. Einen ruhigen Sonntagnachmittag hatten sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin, Ehemann Gerald (39), die Kids Leon (3) und Alina (1) gewünscht. Doch dann das!

Farmer Gerald (39) baut die Schränke aus, seine Frau Anna Heiser (33) ringt mit den Tränen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Nach ihrer Europa-Tour, die auch mehrere Stationen in Deutschland beinhaltete, sind die Heisers am Wochenende zurück in ihre Heimat geflogen.

Dort erwartete sie eine "böse Überraschung", wie die zweifache Mutter am Pfingstsonntag in ihrer Instagram-Story berichtet. Demnach stieg der Familie schon beim Betreten der Wohnung ein übler Geruch in die Nase.

"Denn wir hatten einen Stromausfall und die Sicherung ist nicht wieder angesprungen", sagt Anna sichtlich aufgelöst in ihrem Selfie-Video. Dadurch seien ihre Kühlschränke und Gefriertruhen abgetaut.

"Ihr wisst, auf der Farm hat man viel in den Gefrierschränken. Das ganze Fleisch, Blut überall verteilt", sagt die zweifache Mutter, ringt dabei mit den Tränen.

Dann versucht sie, den Gesamtschaden zu veranschaulichen.