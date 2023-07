Anna-Maria Ferchichi: Das ist der Grund für ihre spontane Reise

Die 41-Jährige machte in den letzten Wochen und Monaten eine schwere Zeit durch. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Am Dienstag sah man die 41-Jährige, wie immer top gestylt, aus dem Flieger steigen. Wo sie sich genau befand, war da aber noch nicht zu erkennen.

Erst im Laufe des Tages veröffentlichte die achtfache Mutter weitere Storys, wo unschwer zu erkennen war, dass die Ehefrau von Rapper Bushido (44) derzeit in Barcelona weilt.

Wie und weshalb sie so spontan nach Spanien reiste, machte die 41-Jährige am Donnerstag öffentlich: "Ihr wisst, im letzten Jahr war ich sehr krank und hatte eine schwere Entzündung am Bein. Daraufhin wurde ich ganze 16 Mal operiert und hatte lange Zeit große Schmerzen".

Aufgrund der Entzündung sei eine große Menge Haut an ihrem Bein abgestorben, welche so einfach nicht mehr nachwächst. In den letzten Wochen und Monaten suchte Anna-Maria daher verschiedene Spezialisten überall auf der Welt auf. Jetzt wurde sie in Barcelona untersucht und wie sie sagte dazu: "Der Termin lief gut".