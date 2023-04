Anna-Maria Zimmermann offenbart Eheprobleme: "Weiß nicht, ob wir noch ein Paar wären"

Rietberg - Die Pandemie war für alle eine sehr herausfordernde Zeit - so auch für Anna-Maria Zimmermann (34) und ihren Mann Christian Tegeler (42). In einem Interview mit RTL sprach sie ganz offen über Probleme in der Ehe.

Anna-Maria Zimmermann (34) hatte eine schwierige Zeit mit ihrem Mann in der Corona-Pandemie. © Bodo Schackow/dpa

Die Schlagersängerin ist dieses Jahr bei der Spendenreise für die "Nacht des Deutschen Schlagers" in Mexiko unterwegs, wo sie auch die Auszeit mit ihrem Mann sehr genießt. Neben zwei Kindern und der Karriere ist dies zu einer Seltenheit geworden.

Doch an oberster Stelle stehe nicht die Zweisamkeit, sondern die eigene Freiheit, wie Anna-Maria verrät: "Wir sind beide wirklich Lebemenschen. Wir sind beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht."

Die Ehe würde deshalb so gut laufen, da beide eben nicht 24/7 aufeinander hocken. Während die 34-Jährige oft wegen Konzerten deutschlandweit und auch international unterwegs ist, hat auch Mann Christian als Gastronom beruflich ordentlich zu tun.

Ins Wanken geriet dieses gut funktionierende Liebeskonzept in der Corona-Pandemie, als monatelang alles geschlossen war. "Wir hatten eine harte Zeit hinter uns", gestand die Sängerin. Obwohl das Paar auf dem Land in einem großen Haus mit großzügigem Garten lebt, fühlten sich beide in dieser schweren Zeit sehr eingeengt.

"Wir fühlten uns ein bisschen wie in einem Käfig gefangen. Wenn Corona noch ein halbes Jahr länger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir noch ein Paar wären heute", so Anna-Maria ehrlich.