Anne Wünsche erfüllt sich einen Lebenstraum: "Hat ein Schweinegeld gekostet"

Diesmal möchte sich die Influencerin jedoch eine Wohnung kaufen und setzt alle Hebel in Bewegung, um sich ihren Traum einer Eigentumswohnung in der Sonne zu erfüllen.

Neben zwei Firmen hat die Blondine auch eine eigene Marke gegründet. Bei all den Vorhaben falle es Anne schwer, alles unter einen Hut zu bekommen.

Zurzeit habe die Influencerin etliche Projekte, die im Hintergrund laufen, von denen ihre Fans momentan noch nicht so viel mitbekommen, berichtet Anne in ihrer Story.

So berichtet Anne in ihrer Instagram-Story total aufgeregt, dass sie ihre "N.I.E.-Nummer" (Identifikationsnummer für Ausländer) erhalten habe, die für die Anmietung und den Kauf einer Immobilie in Spanien benötigt wird.

Da die Wahlberlinerin momentan nicht vor Ort sei, habe sie eine Firma damit beauftragt, die Angelegenheit für sie zu klären. "Das hat natürlich ein Schweinegeld gekostet", plaudert die Influencerin, freut sich aber riesig darüber, die Nummer problemlos erhalten zu haben.

Denn damit kann die 31-Jährige nun die nächsten Schritte angehen und kommt ihrem Traum von einer eigenen Wohnung auf Mallorca somit immer näher.