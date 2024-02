Anne Wünsche fliegt während der Schulzeit mit Kindern in den Urlaub: Fans sind empört!

Anne Wünsche (32) setzt ihre Prioritäten als Mutter anders und setzt sich über die Schulpflicht ihrer Töchter hinweg. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Was war passiert? Die Influencerin ist am heutigen Mittwoch mit ihren beiden Töchtern Juna (8), Miley (10), Nesthäkchen Sávio Elio (1) und Partner Karim El Kammouchi (35) in den Urlaub nach Rom geflogen.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigte sich die Dreifach-Mama voller Vorfreude und teilte ein gemeinsames Bild mit den Kindern. Am frühen Nachmittag landete die Maschine in der italienischen Hauptstadt, wo es in den kommenden Tagen Pasta oder Pizza geben soll.

Der Appetit dürfte ihr aber zunächst etwas vergangen sein. Während des Fluges erhielt Anne Zuschriften von erzürnten Fans, die ein Hühnchen mit dem TV-Gesicht zu rupfen haben.

Eine Auswahl der Nachrichten teilte die Café-Betreiberin in einer weiteren Story. "Und Schule fällt aus, oder wie?" und "Haben die Kinder keine Schule, habe ich was verpasst?", ist dort unter anderem zu lesen. Ein weiterer Web-Anhänger hofft, dass das Jugendamt informiert wird und es Konsequenzen gibt.

Die Vloggerin reagierte prompt und wehrte sich gegen die Vorwürfe. "So langsam solltet ihr mich kennen!", setzte sie dagegen und schob einen Grund vor, den sie in diesen Fällen häufig nennt: "Ich lebe mein Leben so, wie ich es für richtig halte." Denn: "Wenn ich, während der Schulzeit, nach Rom fliegen will - dann mach ich das."